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19 Nisan 2024 Cuma 14:10:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 14:10:00

Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin veto edilmesi... Başkan Erdoğan: ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-İran gerilimine ilişkin, "İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İran-İsrail gerilimi) İsrail farklı şeyler söylüyor, İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Konuyla ilgili akla ziyan olmayan bir açıklama da yok." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin veto edilmesine ilişkin, "BMGK'de ABD'nin son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. Herkes Filistin'in yanında yer alırken, Amerika ne yazık ki İsrail'in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koydu." dedi.

Erdoğan, açıklamalarının ardından camiden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan filistin bm tam üyelik veto
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