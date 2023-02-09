VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muhabir Burak Milli ile eşi ve bebeği depremde hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta 2 kardeş enkazdan kurtarıldı
Hollanda depremzedelerin tahliyesi için nakliye uçağı gönderecek
Başkan Erdoğan: Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız
İspanya, Türkiye'de depremzedelere yardım için seferber oldu
Gürcistan: Türk halkının yanındayız
Orhan Tatar ve deprem uzmanları açıklamalarda bulundu
Üniversitelerde eğitim öğretime erteleme
Hatay'daki iki binanın enkazından depremden 84 saat sonra 3 kişi kurtarıldı
Deprem bölgelerindeki barajlardaki incelemeler devam ediyor
AB liderlerinden Türkiye'ye destek mesajları
Türkiye'de eğitime verilen ara 20 Şubat'a kadar uzatıldı
Dev çıkarma gemileri depremzedeler için yüzer hastane oldu
"Bölgede 100 yılı aşkın süredir bu kadar büyük bir deprem yaşanmadı"
Deprem bölgelerinde hizmette olan tesisleri paylaşıldı
OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
"Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor"
"Depreme maruz kalan illerde binaları yapanlar ve sorumlularla ilgili adli tahkikatlar başlatıldı"
"Depremden etkilenen 10 ilimizde ikinci dönemin tamamında devam şartı aramayacağız"
Adıyaman'da 6 aylık bebek 82 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Depremzede 257 çocuk devletin güvenli kanatları altında
Baykar'ın deprem bölgesine yardımı 655 milyon TL'ye ulaştı
Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajları
Milletvekillerine bağış çağrısı
09 Şubat 2023 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 18:00:00

Felaketin mucizeleri

ABONE OL

Deprem bölgesinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. 44 saat sonra kurtarılan Muhammed ve 55 saat sonra göçük altından çıkan Masal bebek dün bir kez daha umutları yeşertti.

Deprem bölgesinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. 44 saat sonra kurtarılan Muhammed ve 55 saat sonra göçük altından çıkan Masal bebek dün bir kez daha umutları yeşertti.

Muhammed'e can suyu

Hatay'da Defne Mahallesi'ndeki çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Kartal Grup Amirliği Ekipleri enkaz altında susayan Muhammed bebeğe şişenin kapağıyla su verdi. O anlar görenlerin yüreklerini sızlatırken, bir kez daha umutların artmasını sağladı.

Masal bebeğin ağlatan kurtuluşu

Kahramanmaraş Hükümet Bulvarı'ndaki Yenişehir Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, depremden 55 saat sonra bir buçuk yaşındaki Masal'ı enkazdan çıkardı.

Enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan ve 55 saatlik bekleyişin ardından bebeğine kavuşan baba Ömer Kıraççakalı, ambulansta bebeğine sarılarak, büyük mutluluk yaşadı. Anne Yeliz Kıraççakalı'yı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Etiketler : Deprem bölgesi Muhammed Masal bebeğin ağlatan kurtuluşu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX