VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Yeni anayasa mecburdur, boynumuzun borcudur"
Başkan Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti
Arızayı 31 saattir gideremediler... İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor!
Başkan Erdoğan, Beştepe'de çocukları kabul etti
Fanatik Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 200 gündür sürüyor
23 Nisan 2024 Salı 12:21:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 12:21:00

Fahiş fiyatlara karşı yeni cezalar yolda

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Erdoğan, fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya konacağını belirterek, "Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"GERÇEK İHTİYAÇLAR TESPİT EDİLİP İHTİYAÇ DIŞI HARCAMALARIN ÖNÜ KESİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tasarrufa yönelik yürütülen çalışmaya ilişkin şunları aktardı:

"Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız."

"MİLLETİMİZİN FAHİŞ FİYAT YÜKÜNÜN ALTINDA EZİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Gıda sektöründe uygulanan fahiş fiyatlarla ilgili yeni tedbirlerin gelebileceği uyarısını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Burada temel önceliğimiz her şeyden önce vatandaşımızın refahıdır. Fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyabiliriz. Aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir. Hele gıda gibi mecburi kalemlerde buna müsaade edemeyiz. Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek."

Etiketler : recep tayyip erdoğan fahiş fiyat tedbir
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Ekrana döndü

Ekrana döndü
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX