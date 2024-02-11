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Evinde rahatsızlanan eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu vefat etti
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11 Şubat 2024 Pazar 03:59:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 03:59:00

Evinde rahatsızlanan eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu vefat etti

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki evinde rahatsızlanan eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu'nun vefat ettiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu'nun, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Devlet eski bakanlarımızdan Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Etiketler : fahrettin koca yılmaz karakoyunlu vefat bakan
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