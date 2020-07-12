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12 Temmuz 2020 Pazar 18:20:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 19:00:00

Erzurum'da yakalanan 2 teröristten biri gri listede olduğu ortaya çıktı

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca Şenkaya kırsalında sağ olarak yakalanan 2 teröristten birinin gri listede aranan Sipan kod adlı Adem Çallar olduğu bildirildi.

Jandarma timlerinin dün bölgede yaptığı operasyonda gri listede 500 bin lira ödülle aranan Hejar kod adlı Halis Eroğlu ölü olarak ele geçirilirken, 2 örgüt üyesi havanın karanlık olmasından ve bölgenin sık ormanlık olmasından faydalanarak kaçtı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince terör örgütü mensuplarının yakalanması için yürütülen operasyonda saat 09.00 sıralarında sık ormanlık içerisinde yapılan aramada Deniz kod Ender Yalçın ve Sipan kod adlı Adem Çallar saklandıkları sığınak içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Teröristlerden Adem Çallar'ın gri listede arandığı belirlendi. Sığınakta yapılan aramada 1 M-16, 1 Kaleşnikof piyade tüfeği ve 4 el bombası ele geçirildi.

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