Erzurum'da feci kaza: Bir kişi hayatını kaybetti 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Erzurum'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
Erzurum'da Mevlüt D.'nin kullandığı pikap, Ahmet T. idaresindeki otomobille Erzurum-Tortum kara yolu Güzelyayla Geçidi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Müslime D., Zeynep Taş ve 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Zeynep T, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.
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