Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 22 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Erzincan'ın Refahiye ilçesi Akarsu köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Biri ağır 22 kişi yaralandı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı.
Ünal G'nin kullandığı 35 KLB 25 plakalı Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkisinde kontrolden çıktı.
Yol kenarına devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi.
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