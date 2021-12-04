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04 Aralık 2021 Cumartesi 21:03:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 21:52:00

Eren Kış-6 operasyonlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi

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Eren Kış-6 operasyonları kapsamında 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Kış-6 (Mercan Dağları) operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri teröristleri mağarada sıkıştırdı. Operasyonda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle 1'i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi.

Açıklamada, "Operasyon esnasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kahraman jandarma personelimiz Celil Mutlu'nun katilleri etkisiz hale getirilerek, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : eren kış terörist operasyon
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