Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden 2 kişinin idam cezaları onaylandı
Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi olayında baş fail 2 kişi hakkında verilen idam kararı IKBY Temyiz Mahkemesi, Erbil 2. Ceza Mehkemesi tarafından onaylandı.
17 Temmuz 2019'da Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatların yemek yemek için gittikleri restorana silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu Türk diplomat Osman Köse olay yerinde şehit olmuştu.
TRT Haber'de yer alan habere göre, 2 Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği saldırının iki faili için verilen açık idam kararı IKBY Temyiz Mahkemesi tarafından onaylandı.
- Emine Erdoğan'dan, 'Dünya İşaret Dili Günü' paylaşımı
- Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! Kaymakamlık fark etti
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir
- BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan Cezeri açıkalması! Tarih verdi
- Başkan Erdoğan, Leyen ile video konferansla, Stoltenberg ile telefonla görüşecek
- Fetullahçı terör örgütünün avukatlık yapılanmasına operasyon! 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı