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23 Eylül 2020 Çarşamba 11:01:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 11:20:00

Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden 2 kişinin idam cezaları onaylandı

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Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi olayında baş fail 2 kişi hakkında verilen idam kararı IKBY Temyiz Mahkemesi, Erbil 2. Ceza Mehkemesi tarafından onaylandı.

17 Temmuz 2019'da Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatların yemek yemek için gittikleri restorana silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu Türk diplomat Osman Köse olay yerinde şehit olmuştu.

TRT Haber'de yer alan habere göre, 2 Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği saldırının iki faili için verilen açık idam kararı IKBY Temyiz Mahkemesi tarafından onaylandı.

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