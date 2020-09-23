17 Temmuz 2019'da Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatların yemek yemek için gittikleri restorana silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu Türk diplomat Osman Köse olay yerinde şehit olmuştu.

TRT Haber'de yer alan habere göre, 2 Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği saldırının iki faili için verilen açık idam kararı IKBY Temyiz Mahkemesi tarafından onaylandı.