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06 Ekim 2023 Cuma 07:17:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 07:17:00

En doğal kros sahası

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Uluslararası atletizm şampiyonalarına katılacak sporcular, beden dayanıklılığını artırmak amacıyla kros antrenmanlarını Nevşehir'de Göre Harabeleri'nin kalıntıları arasındaki engebeli arazide yapıyor.

Uluslararası atletizm şampiyonalarına katılacak sporcular, beden dayanıklılığını artırmak amacıyla kros antrenmanlarını Nevşehir'de Göre Harabeleri'nin kalıntıları arasındaki engebeli arazide yapıyor.

Zaman zaman Kapadokya'daki vadilerde koşan sporcular, 1970'li yıllarda afet bölgesi ilan edilmesinin ardından boşaltılan Göre Harabeleri'nde dik yokuşları tırmanıp, dar ve taşlı yollarda kros çalışıyor.

Etiketler : Uluslararası atletizm şampiyonaları Nevşehir Göre Harabeleri
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