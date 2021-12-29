Edirne'de sağanak: Dereler taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Uzunköprü'de dün gece başlayan sağanak öğleden sonra şiddetini artırdı. İlçede metrekareye 24 saatte 60 kilograma yakın yağış düştü.

Yollarda su birikintileri oluştu, bazı bodrum katlar su altında kaldı. Kırkavak Deresi bazı bölgelerde yatağından çıktı.

48 HANENİN SAKİNİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD ekipleri Atatürk Mahallesi Vakıf Sitesi'ndeki 48 hanenin sakinlerini tahliye etti.



VALİ CANALP BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ

İlçeye gelerek yetkililerden bilgi alan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Üst katlara çıkmak isteyen vatandaşlarımız üst katlara çıkacaklar, diğer vatandaşlarımızı da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna alacağız" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, akşam saatlerindeki aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının yaşandığı, 112 acil çağrı merkezine 11 ihbarın ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

VATANDAŞLAR GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Bölgede, Edirne İl AFAD, 112, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği, 1 araçta mahsur kalma ve 10 evde su baskını ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşların güvenli bölgeye alındığı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, gece saatleri itibarıyla bölgede yağışların etkili olmaya devam edeceği aktarıldı.