Edirne'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Kongre Merkezi'ndeki programda, Balkan Müzik Topluluğu kahramanlık şarkıları seslendirdi, 15 Temmuz temalı fotoğraflar sergilendi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindekiler, 15 Temmuz Şehitler Yolu'ndan yürüyerek Şehit Ömer Halisdemir Hatıra Çeşmesi'ne geldi.

Burada şehitler için dua edildi.

Tabakoğlu, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk milleti için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Türk milletinin, bilinmez bir sürece doğru sürüklenmek istendiğini belirten Tabakoğlu, kökü dışarıda bir istihbarat çalışmasının eseri olan, bir düşman eliyle organize edilmiş bu kalkışmaya büyük Türk milleti engel oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın büyük cesaretiyle bu aziz ve necip millet çıplak elle silahları, tankları durdurdu ve bu hayasız gidişe bir son verdi. Bu sayede bayrağımızın altında bu aziz millet bu güzel topraklarda yürüyüşüne devam edebiliyor." diye konuştu.

Tabakoğlu, 251 şehidi anmak için üniversitenin 2 kampüsünü bağlayan yolu 15 Temmuz Şehitler Yolu yaparak, her şehit için bir ıhlamur ağacı diktiklerini anımsattı.

15 Temmuz şehitlerinin piri olan Ömer Halisdemir için de bu yolda bir çeşme yaptıklarını ifade eden Tabakoğlu, "15 Temmuz'da senato üyelerimizle buraya gelip şehitlerimizi anıyoruz, onları güzel dualarla yad ediyoruz. Bu aziz milletimizin kutlu yürüyüşüne devam edeceği Cumhuriyetimizin 100. yılında, büyük Türk yüzyılının kapısında bütün şehitlerimiz gibi 15 Temmuz şehitlerimizi de saygıyla ve rahmetle yad ediyoruz." dedi.

Törene senato üyeleri, akademisyenler ve üniversite personeli katıldı.