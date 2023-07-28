Diyarbakır'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
İlçenin kırsal Arıklı Mahallesi mevkisinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Lice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yangına müdahale edilirken, orman işçileri de iş makineleriyle alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için çevrede çalışma yürütüyor.
Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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