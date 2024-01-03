Dışişleri'nden Kirman saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, "İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemi sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemini kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemi sonucunda meydana gelen çok sayıda can kaybı ve yaralanmaların üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine başsağlığı, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere göre 103 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın Kirman Şehrinde Meydana Gelen Terör Eylemi Hk. https://t.co/fOKCRzkMNy pic.twitter.com/CWkoNl1XFg— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 3, 2024
- Malatya'da zehir tacirlerine operasyon: 13 gözaltı
- DMM'den “Suriyelilere anaokulu yapmak için bir lisenin korusuna kıyıldığı" iddiasına yalanlama
- Dışişleri'nden Kirman saldırısına kınama
- Bakan Fidan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş ile görüştü
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti
- Başkan Erdoğan'dan İran'a başsağlığı