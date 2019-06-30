Dışişleri'nden Hafter güçlerine tepki: Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılsın

Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan 6 vatandaşımızla ilgili açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir."

(AA)