Dışişleri'nden Hafter güçlerine tepki: Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılsın
Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan 6 vatandaşımızla ilgili açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir."
(AA)
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