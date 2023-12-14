14 Aralık 2023 Perşembe 22:09:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 22:09:00
Dışişlerinden Cenin'deki İsrail barbarlığına kınama "Kutsallığını hiçe sayan provokasyon"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: "İsrail askerlerinin (Cenin'de) bir camiye girerek, ibadethanenin kutsallığını hiçe sayan provokasyonlarını şiddetle kınıyoruz"
Ayrıntılar geliyor...
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