VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki
Başkan Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı
Ford Futgolf Ligi'nin 4. etabı 9-12 Eylül'de yapılacak
Başkan Erdoğan'dan 'Fatih' tepkisi: Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun
Düzensiz göç hareketlerine karşı teyakkuza geçildi
A Milli Takımda dönemi bitti
Mikati, kabine üzerinde Cumhurbaşkanı ile anlaştı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu 11 kişi Edirne'de yakalandı
Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat vefat etti
"Ekimde 1'inci Su Şurası Toplantısı düzenleyip, akabinde Şura sonuçlarını duyuracağız"
2 devletli çözümü anlatmak için ABD'ye gidecek
İsrail güçleri hapisten kaçan Filistinli tutukluların yakınlarını gözaltına almaya devam ediyor
"Pozitif gündem yapıcı ilişkiyi getirebilir"
Linkedin'de şirketler kapışacak
Türk futbol tarihinde bir ilk! Evli çift maç yönetecek
Hurdalardan ATV yaptı
Tarım lisesinin doğal ürünleri yok satıyor
59 yaşında üniversiteli oldu
Kamu kurumlarının personel alımları tek noktadan yapılacak
Güçlü olmanın formülünü verdi
Konya'dan ilk görüntü
Mahkeme Navruz'u haklı buldu
Alaçatı'da 'ev'lendiler
İlk kez el ele
10 Eylül 2021 Cuma 18:14:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 18:14:00

Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen kararlarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen kararlarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz.

Bazı Arap Ligi ülkelerinin kendi emel ve gündemlerini gizlemek amacıyla ülkemizi hedef alan kalıplaşmış ithamlarını sürdürmelerinin dost ve kardeş Arap halkları nezdinde herhangi bir karşılığının bulunmadığı gayet iyi bilinmektedir. Kimseye faydası olmayan bu tutumlarda ısrar edilmesi, bölgede son dönemde atılan olumlu adımlarla da bağdaşmamaktadır.

Nitekim, maksatlı niteliği malum bu kararlara bazı Arap Ligi üyelerinin de karşı çıktığı veya şerh koydukları görülmektedir.

Türkiye kararlı ve ilkeli tutumuyla Arap ülkelerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlıklarının korunması amacıyla en fazla çaba gösteren ülkelerin başında gelmektedir.

Türkiye'nin, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadelenin, Arap Ligi kararlarında eleştiri konusu yapılması kabul edilemez, bir anlam da ifade etmez.

Bu itibarla, Arap Ligi'ni, bu tür beyhude yaklaşımlardan kurtulmaya ve Arap halkının huzur, refah ve esenliğine odaklanmaya davet ediyoruz."

Etiketler : arap ligi türkiye dışişleri bakanlığı
3 yılın sonunda boşandılar

3 yılın sonunda boşandılar
Hızlı başlayıp zirvede bitiriyoruz

Hızlı başlayıp zirvede bitiriyoruz
Anne oldu

Anne oldu
Venedik'te ödüllendi

Venedik'te ödüllendi
Demet Akalın 'Filenin sultanları'na kutlama istedi

Demet Akalın 'Filenin sultanları'na kutlama istedi
Baba olmak istiyor

Baba olmak istiyor
Albüm öncesi şarkı sürprizi

Albüm öncesi şarkı sürprizi
Fatma müjdesi

Fatma müjdesi
Aziz kamera karşısına geçiyor

Aziz kamera karşısına geçiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER