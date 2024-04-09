VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Yunanistan'a Ege'de Deniz Parkı ilanına tepki: İstismar ettiği görülmektedir
ABD'den Refah açıklaması: İsrail'in bize ilettiği tarih yok
"İftiraların kaynağı Mossad!"
Bakan Güler, ramazanın son iftarını Şanlıurfa'da Mehmetçikle yaptı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
"Tazminatlar Gazze'ye yardım olarak gönderilecek"
09 Nisan 2024 Salı 23:49:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 23:49:00

Türkiye'den Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Deniz Parkı ilanına tepki: İstismar ettiği görülmektedir

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ilan edeceğini duyurduğu Deniz Parkı'na ilişkin yaptığı açıklamada "Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ilan edeceğini duyurduğu Deniz Parkı'na ilişkin yaptığı açıklamada "Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir." sözlerini kullandı.

Dışişleri'nden yapılan acıkamalara şu ifadelere yer verildi:

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugünkü açıklamasında 16-17 Nisan 2024 tarihlerinde Atina'da düzenlenecek "Okyanuslarımız Konferansı" sırasında biri Ege Denizi'nde diğeri İyon Denizi'nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmuştur.

Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir.

Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan'a tavsiye ederiz.

AB dahil üçüncü tarafları da Yunanistan'ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikaz etmek isteriz.

Öte yandan, uluslararası deniz hukukunun kapalı ya da yarı kapalı denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiğini, bu bağlamda ülkemizin Ege Denizi'nde Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatırız.

Bu vesileyle, Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimize tekraren dikkat çekeriz.

Söz konusu Deniz Parklarının Ege Denizi'nde iki ülke arasındaki sorunlar bağlamında hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağını yineleriz.

Etiketler : Türkiye Yunanistan Ege Denizi deniz parkı Dışişleri Bakanlığı
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX