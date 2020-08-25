Dışişleri Bakanlığı: ABD Dışişleri'nin haddini aşan açıklamasını külliyen reddediyoruz
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz. Gazze’de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas’ın meşru temsilcisinin (ABD tarafından) terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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