Dikkat çeken yorum: Dendias'ın hedefi Miçotakis'ti

Altınbaş Üniversitesi'nde düzenlenen 'Çarşamba Buluşmaları' toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyaretindeki provokatif sözleriyle Yunan iç kamuoyuna mesaj vermek istediğini, hedefinin, Başbakan Miçotakis olduğunu söyledi.



DHA'nın haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyaretinde Türkiye'ye yönelik sert sözlerine değinen Prof. Dr. Erhan, "Yunanistan bu yıl bağımsızlığı getiren 1821 isyanının 200. yılını kutluyor. İçeride milliyetçilik duyguları çok yükselmiş durumda. Başbakan Miçotakis, Almanya'nın baskısıyla istikşafi görüşmeler için Türkiye'yle masaya oturunca içeride zor duruma düşmüştü. İç siyasette onun rakibi olan Dendias, Ankara'da diplomasiye uymayan çıkışıyla iç siyasette kendi seçmenine mesaj vermeyi hedefledi" diye konuştu.

PROF. DR. HAN: YUNANİSTAN ARKASINA AB'Yİ ALMAYA ÇALIŞIYOR

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyaretindeki diplomasi dışı sözlerine değinerek, "Yunanistan Doğu Akdeniz'deki talepleri için arkasına AB'yi almaya çalışıyor. Dendias'ın hedeflerinden biri de provokasyon yaparak Avrupa ülkelerini peşine takabileceği bir ortam oluşturmaktı" dedi.