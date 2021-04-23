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23 Nisan 2021 Cuma 17:05:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 17:05:00

Dikkat çeken yorum: Dendias'ın hedefi Miçotakis'ti

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyaretinde Türkiye'ye yönelik hadsiz sözlerine değinen Prof. Dr. Erhan, “Dendias, Ankara'da diplomasiye uymayan çıkışıyla iç siyasette kendi seçmenine mesaj vermeyi hedefledi” diye konuştu.

Altınbaş Üniversitesi'nde düzenlenen 'Çarşamba Buluşmaları' toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyaretindeki provokatif sözleriyle Yunan iç kamuoyuna mesaj vermek istediğini, hedefinin, Başbakan Miçotakis olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyaretinde Türkiye'ye yönelik sert sözlerine değinen Prof. Dr. Erhan, "Yunanistan bu yıl bağımsızlığı getiren 1821 isyanının 200. yılını kutluyor. İçeride milliyetçilik duyguları çok yükselmiş durumda. Başbakan Miçotakis, Almanya'nın baskısıyla istikşafi görüşmeler için Türkiye'yle masaya oturunca içeride zor duruma düşmüştü. İç siyasette onun rakibi olan Dendias, Ankara'da diplomasiye uymayan çıkışıyla iç siyasette kendi seçmenine mesaj vermeyi hedefledi" diye konuştu.

PROF. DR. HAN: YUNANİSTAN ARKASINA AB'Yİ ALMAYA ÇALIŞIYOR

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyaretindeki diplomasi dışı sözlerine değinerek, "Yunanistan Doğu Akdeniz'deki talepleri için arkasına AB'yi almaya çalışıyor. Dendias'ın hedeflerinden biri de provokasyon yaparak Avrupa ülkelerini peşine takabileceği bir ortam oluşturmaktı" dedi.

Etiketler : dendias miçotakis çavuşoğlu yunanistan türkiye çağrı erhan
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