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Didim'de 24 kaçak göçmen yakalandı
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16 Ekim 2023 Pazartesi 16:58:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 16:58:00

Didim'de 24 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Durdurulan bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Etiketler : DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMA AYDIN DİDİM
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