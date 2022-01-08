Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

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08 Ocak 2022 Cumartesi 14:55:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 14:59:00

Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Kaynak: TRT Haber

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını bekleyeceksiniz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla genel merkezde düzenlenen 16. dönem sertifika törenine katıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Siyasetteki sokak tartışmalarını hatırlatarak "Sokakta barışçıl protesto telkini ile neyin hazırlığını planlıyorsun? Türkiye'den bir Kazakistan mı çıkarmak istiyorsun?'' diye seslendi.

Bahçeli, konuşmasında şunları kaydetti;

Her kim tarihimizi hor görüyorsa geleceğe karamsarlıkla bakıyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olun. Bu tipler kendilerini bizden gösterebilir. Rant devşirmek için girmedikleri kılık yoktur takmadıkları maske yoktur. Rant için girmeyeceği kılık yoktur. Siyaset sahnesini boks ringine çevirirler.

Afrin Zeytin Dalı Harekatı'na katılan nereye sorusuna "Kızıl Elma'ya" diyen Uzman Çavuş'u Mehmet Kuzu'yu, Ulubatlı Hasan'dan ayırmak mümkün müdür?

Biz kutlu ceddimizin yaşadığı günün ertesi günüyüz, onların emanetçisiyiz. İnkar edenler oluyormuş bizim için vız gelir herkes kanına müzahir şekilde duracak ve davranacaktır.

"HİÇ KİMSE BİZİM SABRIMIZI YANLIŞ YORUMLAMAMALIDIR"

Atalarımız ne güzel de söylemiş yerden havaya toz kalkar, havadan yere rahmet iner, hep kap kendisine sızar, kısaca söylersek testinin içinde ne varsa dışına sızan da odur. Çalışmamızdan gocunanlar fazladır. Hiç kimse de bizim sabrımızı yanlış yorumlamamalıdır.

"TÜRK İRADESİ CUMHUR İTTİFAKI İLE AYAĞA KALKMIŞTIR"

Osmanlı'ya hasta adam muamelesi yapan, Türkiye'yi de hastalandırmak için kriz, darbe, nifak ve kutuplaşma üretimini biteviye sürdüren küresel emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir. Milli demlenme süreci bitmiştir. Türk irfanı, Türk iradesi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile doğrulmuş, Cumhur İttifakı ile ayağa kalkmıştır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Demirtaş teröristtir. Gelin görün ki CHP Genel Başkanı ısrarla, inatla neden cezaevinde tutulduğunu söylüyor. Niye olacak hain olduğu için. Teröre yardım ve yataklık yaptığı için. Sokakta barışçıl protesto telkin ve temennileriyle neyin hazırlığını planlıyorsunuz. Zamları enflasyondaki artışı sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye'den bir Kazakistan mı çıkarmak istiyorsunuz?

Kılıçdaroğlu, 'sokağa çıkmayacağız' diyor. Sokağa dökülseniz ne yazar, dökülmeseniz ne yazar. Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksiniz.

Etiketler : devlet bahçeli kemal kılıçdaroğlu siyaset cumhur ittifakı
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