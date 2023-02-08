08 Şubat 2023 Çarşamba 10:31:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 10:31:00
Depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkanı
#SONDAKİKA Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkanı sağladı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkanı sağladı.
Ayrıntılar geliyor...
- Deprem bölgesinde 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı
- Depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkanı
- Başkan Erdoğan, deprem bölgesine gidiyor
- Depremzedelerin tahliyesi aralıksız sürüyor
- Turları iptal edip yardıma koştular
- Kırklarelili 7 yaşındaki Eylül'ün deprem bölgesine gönderilecek yardım kolisindeki notu duygulandırdı