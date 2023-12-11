DEM Partili vekilden TSK'ya alçak iftira: İşgalci İsrail ordusu ile bir tuttu
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik alçak iftiralarda bulunarak Türkiye ile işgalci İsrail'in aynı olduğunu savundu.
Terör sevici DEM Parti'nin Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada TSK'ya yönelik küstah iftiralarda bulundu.
Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı ifade eden Oruç, TSK'nın hastaneleri bombalayarak sivilleri öldürdüğü yönünde skandal açıklamalarda bulundu.
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- DEM Partili vekilden TSK'ya alçak iftira: İşgalci İsrail ordusu ile bir tuttu