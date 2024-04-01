DEM binası önünde skandal kutlama: Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı!

DEM binası önünde kutlama: Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı!
Yerel seçimlerde CHP ile 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak kuran DEM Parti'nin Hakkari'de düzenlediği seçim kutlamasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı.
Türkiye 31 Mart seçimlerinde sandık başına giderek yerel ve mahalli yöneticilerini seçti.
Seçim öncesi CHP ve DEM Parti arasında 'kent uzlaşsı' adı altında yapılan seçim pazarlığının ilk yansımaları ortaya çıkmaya başladı.
DEM Parti'nin Diyarbakır'daki seçim kutlamalarında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılmasının ardından Hakkari'de de bir terör skandalına daha imza atıldı.
CHP'nin ortağı DEM Parti'nin Hakkari'de gerçekleştirilen seçim kutlamalarında terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı.
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