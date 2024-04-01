VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ile bir araya geldi
DEM binası önünde skandal kutlama: Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı!
"Sürdürülebilir büyüme için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz"
Büyükelçinin konutu ve diplomatik misyona saldırı: İsrail Şam'da İran'ı hedef aldı!
Şırnak'ta terör operasyonları: 56 gözaltı
01 Nisan 2024 Pazartesi 18:26:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 18:26:00

DEM binası önünde kutlama: Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı!

ABONE OL

Yerel seçimlerde CHP ile 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak kuran DEM Parti'nin Hakkari'de düzenlediği seçim kutlamasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı.

Türkiye 31 Mart seçimlerinde sandık başına giderek yerel ve mahalli yöneticilerini seçti.

Seçim öncesi CHP ve DEM Parti arasında 'kent uzlaşsı' adı altında yapılan seçim pazarlığının ilk yansımaları ortaya çıkmaya başladı.

DEM Parti'nin Diyarbakır'daki seçim kutlamalarında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılmasının ardından Hakkari'de de bir terör skandalına daha imza atıldı.

CHP'nin ortağı DEM Parti'nin Hakkari'de gerçekleştirilen seçim kutlamalarında terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı.

Etiketler : dem pkk öcalen kutlama
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX