Başkan Erdoğan'dan İYİ Partili Türkkan'a küfür tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, Bingöl'deki küfür olayına ilişkin; "Neresinden tutsanız rezillik, terbiyesizlik, alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız. Kardeşi PKK tarafından paramparça edilen şehit yakınının feryadını onun bacısına küfür ederek bastırmaya çalışmak insanlığa sığmaz" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dünyada güven bunalımları yaşanırken biz hedeflerimize yürüdük. Salgın tedbirlerinin yol açtığı sıkıntıları geride bıraktık.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK"

Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir.

40 BİN SAĞLIKÇI ATANACAK

Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alacağız.

"ELEKTRİK FATURALARINDAKİ TRT PAYI KALDIRILACAK"

Avrupa'da doğal gaz fiyatları kat be kat artarken biz halen konuttaki gazı yüzde 76 indirimle veriyoruz. Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık.

CHP'YE TEZKERE TEPKİSİ

Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur. Tezkereye karşı çıkmak terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmektir.



İYİ PARTİLİ TÜRKKAN'A KÜFÜR TEPKİSİ

Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir. Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız. CHP'den tepki gösterilmemesi arka plandaki kirli pazarlıkların göstergesidir.

Karabağ ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanlar, dökülen kanın ve trajedilerin baş sorumlusudur.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2021 KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldü.

Karabağ ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanlar, dökülen kanın ve trajedilerin baş sorumlusudur.