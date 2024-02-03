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"Afet İletişim Sempozyumu" düzenlenecek
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03 Şubat 2024 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 13:15:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Afet İletişim Sempozyumu" düzenleyecek

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 5-6 Şubat tarihlerinde "Afet İletişim Sempozyumu" düzenlenecek.

Asrın Felaketinin birinci yılı kapsamında Ankara'da düzenlenecek sempozyuma, afet, kriz yönetimi ve iletişim alanında çok sayıda uzman, akademisyen, yazar ve gazeteci katılacak.

Açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yapacağı sempozyumda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile AFAD Başkanı Okay Memiş de sunum gerçekleştirecek.

Programda, Afet İletişimi Yönetimi ve Koordinasyonu, Kriz iletişiminde Dezenformasyonla Mücadele, Afet iletişiminde Ulusal ve Yerel Medyanın Fonksiyonu, Doğal Afetlerde Kamu Yararına Yayıncılık ve Medya Etiği ile Sosyal Medya ve Yurttaş Gazeteciliği konuları ele alınacak.

Etiketler : iletişim başkanlığı asrın felaketi sempozyum afet iletişim
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