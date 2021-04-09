09 Nisan 2021 Cuma 20:53:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 21:22:00
Başkan Erdoğan'dan Beykoz Cam ve Billur Müzesi için 'Hayırlı olsun' mesajı
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, restorasyon sonrası açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin hayırlı olması dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından eşi Emine Erdoğan ile bugün açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nde çekilen bir fotoğrafı paylaştı.Erdoğan, paylaşımında, "Bugün restorasyon sonrası açılışını gerçekleştirdiğimiz, Milli Saraylar'daki nadide parçalardan oluşan cam eserlerin iftihar verici zenginliğinin sergileneceği Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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