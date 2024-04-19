VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
IMF'den Türkiye açıklaması
Bakan Koca: Yalnızca bakanlığımızca yetkilendirilen sağlık kuruluşlarda sunulacak
Bayrak incelemesi! Diyarbakır ve Mardin belediyeleri için Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi
Taliban yönetimine suikast! Muhammed Ömer Can Ahundzade öldürüldü
Anayasa Mahkemesi'nde görev değişikliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü
19 Nisan 2024 Cuma 18:03:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 18:03:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; iki ülkenin üst düzey diyaloğunu artırması gerektiğini, bunun için iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması kurulmasının yararlı olacağını ifade etti. Görüşmede Sayın Iohannis'in NATO genel sekreterliği adaylığı gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör başta olmak üzere küresel ve bölgesel meydan okumalar karşısında NATO ülkelerinin güvenlik ve çıkarlarına hizmet edecek, İttifak'ın birliğini güçlendirecek, dayanışma ruhunu koruyup zenginleştirecek, NATO'nun savunma ve güvenlik bağlantılı istişarelerdeki asli rolüne öncelik verecek bir genel sekreterin seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Klaus Iohannis ikili ilişkiler Türkiye-Romanya
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX