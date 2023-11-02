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02 Kasım 2023 Perşembe 00:07:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 00:07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-3 Kasım'da Astana'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek zirveye katılacağını duyurdu.

Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak.

Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Etiketler : kazakistan devletler teşkilatı Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan kazakistan
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