27 Nisan 2022 Çarşamba 13:22:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 13:23:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.