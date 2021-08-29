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29 Ağustos 2021 Pazar 16:01:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 16:01:00

CHP'nin Kılıçdaroğlu için hazırladığı videodaki emek hırsızlığına tepki!

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CHP Gençlik Kolları'nın yayımladığı 'Sevgi; bazıları için 17 harflidir.' videosundaki görüntüleri izinsiz kullandığı ortaya çıktı. Kendisinden izin alınmadan isminin ve videosunun kullanılmasına itiraz eden Canikli, “Doğaçlama gelişen röportajı kırpıp keserek bizleri siyaset içine çekmeyin! Biz esnafız. Lütfen bu paylaşımı kaldırın. Bizlerden izin alınmamıştır, dava açma hakkımız saklıdır.” dedi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da, 'Emek hırsızlığı yapmayın.' diyerek tepki gösterdi.

CHP Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. "Sevgi; bazıları için 17 harflidir." başlığı ile hazırlanan videonun görüntüleri izinsiz kullanıldı.

CHP Gençlik Kolları, 2012 yılında Digitürk'ün futbol aşkını anlatmak için Samsunspor taraftarı olan Emiralp Canikli ve babasına yer verdikleri reklamdaki sahneyi kesip kullandı.

Kendisinden izin alınmadan isminin ve videosunun kullanılmasına itiraz eden Emiralp Canikli eleştirisini Twitter'dan dile getirdi. Videonun kaldırılmasını isteyen Canikli, "Doğaçlama gelişen röportajı kırpıp keserek bizleri siyaset içine çekmeyin! Biz esnafız. Lütfen bu paylaşımı kaldırın. Bizlerden izin alınmamıştır, dava açma hakkımız saklıdır." dedi.

İzinsiz kullanılan video, gerçeğin ortaya çıkması ile sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok kullanıcı daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter kapak fotoğrafının stok görseli olmasını anımsatarak eleştirilerde bulundu. Herhangi bir açıklama yapmayan CHP, videoyu henüz yayından kaldırmadı.

"EMEK HIRSIZLIĞI YAPMAYIN."

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'nin sosyal medyada emek hırsızlığı yaptığına dikkati çekti.

İnan, CHP'nin 2017 referandumunda reklam kampanyasının yüzü olarak kullandığı kız çocuğu görselinin de Shutterstock fotoğrafı olduğunu hatırlatarak, "Tamam gerçek insan bulamıyorsunuz onu anladık da önceden yine Shutterstock'tan falan çözüyordunuz, şimdi direkt Digitürk reklamındaki Samsunlu çocukla babasını çaldınız. Emek hırsızlığı yapmayın." paylaşımında bulundu.

Etiketler : CHP Gençlik Kolları Kemal Kılıçdaroğlu Emiralp Canikli
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