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22 Nisan 2024 Pazartesi 22:12:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 22:12:00

CHP'li İBB'de 'hizmet' hızlı başladı: Üsküdar'da metro seferleri durdu

Kaynak: AA

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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin Altunizade İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılmasıyla yoğunluğa neden oldu.

Sabah başlayan arızanın giderilememesi nedeniyle akşam iş çıkışında Üsküdar ve Samandıra yönlerine tren seferleri gecikmeli yapıldı.

Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular, Altunizade İstasyonu'nda güvenlik görevlileri tarafından trenlere yönlendirildi, yaşanan yoğunluk dikkati çekti.

Bu arada, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleriyle de hizmet verildi.

Etiketler : ibb metro üsküdar
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