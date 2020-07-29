CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediyesi'nin maskesi düştü!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi'nin Halk TV patronuna rant kapılarını açtığı ortaya çıktı. Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na CHP'li İBB ve Kadıköy'ün maske ihalesi verdiği belirlendi.
CHP yandaşı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na bu kez CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi'nin rant kapılarını açtığı ortaya çıktı.
HALK TV PATRONUNA MASKE İHALESİ
Sabah'ın haberine göre, Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüsü fırsat bilen CHP'li belediyeler Halk TV'nin patronuna maske ihalesi verdi. 'Eşe, dosta ihale yok' şeklinde açıklamalarıyla çelişen Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.
İZMİR VE BOLU'YA DA MASKE
Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'li İzmir ve Bolu Belediyeleri'nin de Cafer Mahiroğlu'na maske ihalesi verdiği biliniyor