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CHP'de "yetki" krizi istifa getirdi
17 Ocak 2024 Çarşamba 16:05:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 16:05:00

CHP'de "yetki" krizi istifa getirdi

Kaynak: İHA

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CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Boynueğri ve yönetim kurulundan 7 kişi, yetkilerinin alındığı gerekçesiyle istifa etti.

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Boynueğri ve yönetim kurulundan 7 kişi yönetim görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa etti. CHP Genel Merkezine istifa mektuplarını gönderen partililer, istifa mektuplarında, "Hiçbir neden gösterilmeden yönetim kurulunun imza yetkileri alınarak İl Başkanı Engin Doğan'a verilmesinden dolayı" ifadelerine ver verildi.

Yaşanan istifa olayının ardından açıklamada bulunan CHP İl Başkanı Engin Doğan, "Gölbaşı İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanlığımıza İl Genel Meclisi üyeliği için yapılan müracaatta bulunan adayların sıralamalarını belirlemek için toplantı yapmış. Toplantıda tüzük, parti teamülleri, halkın talepleri ve demokratik kurallar yok sayılarak, İlçe Başkanımız Mehmet Boynueğri'nin kardeşi Orhan Boynueğri'nin birinci sıra İl Genel Meclisi adayı olarak adaylaştırılması yönünde karar alınmıştır. Bu karar Parti tabanımızda büyük tepkiye neden olmuştur. Bunun üzerine İl Başkanlığımızca kararın gözden geçirilmesi önerilmiş ve konuyla ilgili, Genel Merkezimiz bilgilendirilmiştir. İlçe Başkanımızın ve istifa eden 7 Yönetim Kurulu üyemizin kararlarında ısrar etmeleri üzerine, bu kez Genel Merkezimizce, İlçe Başkanının belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerini İlçe Seçim Kuruluna bildirme yetkisi ellerinden alınarak İl Başkanlığımıza verilmiştir. Söz konusu karar üzerine de İlçe Başkanı ve 7 yönetim kurulu üyesi, ilçe yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişlerdir" dedi.

Etiketler : CHP Gölbaşı İstifa Siyasi gelişme
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