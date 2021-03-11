CHP'de ilk 'Cihangir İslam' istifası! 'Yüreğim kaldırmıyor' diyerek bıraktı
CHP Beyoğlu eski İlçe Başkanı ve eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Saadet Partisi'nden geçen yılın mart ayında istifa eden Cihangir İslam CHP'ye katılmıştı. İslam'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.
Cihangir İslam'a ilk tepki istifası Beyoğlu'ndan geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever "Artık bu kadarını yüreğim taşımıyor. Kusura bakmayın" ifadeleriyle CHP'den istifa etti.
Gülsever, Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'ne katıldığını duyurdu.