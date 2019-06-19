CHP binlerce üyeyi zorla istifa ettirdi

HİZMET-İŞ Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği “Emek ve Adalet Yürüyüşü” sekizinci günde Kızılcahamam’ın Uğurlu Köyü yakınlarında başladı.



Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, “CHP haksızlık partisidir, ekmeğe saygısız bir partidir, ekmeğe düşman bir partidir” diyerek “Eğer bu haklı direnişimize karşılık verilmeyecek olursa emekçi kardeşlerimiz, tüm çalışanlar, CHP’ye Türkiye’yi dar getirir” dedi. Konuşmasının ardından sendika üyeleri “CHP, CHP duy sesimizi” sloganlarıyla Kahramankazan’a doğru yürüyüşe geçti.

(Star)