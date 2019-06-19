CHP binlerce üyeyi zorla istifa ettirdi
BEM-Bir-Sen, işçi-memur kıyımı yapan CHP ve HDP’li belediyelere suç duyurusunda bulundu. Sendika yöneticilerinin yasaya aykırı biçimde sürgün edildiğini anlatan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu 7 bin üye zorla istifa ettirildi. 53 üye de işten atıldı. Bu kıyımlar sendikal tarihte karanlık günler olarak yerini almıştır dedi.
HİZMET-İŞ Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği “Emek ve Adalet Yürüyüşü” sekizinci günde Kızılcahamam’ın Uğurlu Köyü yakınlarında başladı.
Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, “CHP haksızlık partisidir, ekmeğe saygısız bir partidir, ekmeğe düşman bir partidir” diyerek “Eğer bu haklı direnişimize karşılık verilmeyecek olursa emekçi kardeşlerimiz, tüm çalışanlar, CHP’ye Türkiye’yi dar getirir” dedi. Konuşmasının ardından sendika üyeleri “CHP, CHP duy sesimizi” sloganlarıyla Kahramankazan’a doğru yürüyüşe geçti.
(Star)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT