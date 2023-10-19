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19 Ekim 2023 Perşembe 12:53:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 12:53:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay'da 309 bin 872 bağımsız bölüm inşa ediyor

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen Hatay'da 309 bin 872 bağımsız bölüm inşa edildiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde en fazla hasarı alan Hatay'da 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi, 55 bin 677 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 309 bin 872 bağımsız bölüm yaptıklarını belirtti.

45 bin 186 afet konutu ve köy evinin çoğunda kaba inşaatın tamamlandığını bildiren Özhaseki, Hatay'ı deprem öncesindeki halinden daha güçlü şekilde ayağa kaldıracaklarını vurguladı.

Özhaseki, Hatay'da yöresel ve yatay mimariye uygun, mahalle kültürünü yansıtan konutları kasım ayında teslim etmeye başlayacaklarını duyurdu.

"Yerinde Dönüşüm" projesine Hatay'daki başvuru sayısına ilişkin de bilgi veren Bakan Özhaseki, "Projemiz kapsamında Hatay'da başvurusu yapılan 93 bin 570 konut ve iş yeri için de vatandaşlarımızla el ele çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : Önerilen etiketler: - Doğal afet - Hatay - İnşaat
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