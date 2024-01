Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2013'te hayata geçirilen ALO 181 hattı, vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastro ile çevresel konulardaki sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor.

Hattan bakanlığın uygulama alanına ilişkin sorulara cevap verilip, konu ilgili kuruluşlara iletiliyor. 24 saat hizmet veren çağrı merkezi geçen yıl 1 milyon 183 bin 924 kez arandı.

Çağrı sayısı 2022'ye göre, 6 Şubat'taki depremin ardından oluşan yoğunluğun da etkisiyle yüzde 58 arttı.

124 BİN 292 KEZ DÖNÜŞÜM SORULDU



Çağrı hattına, bakanlığın kentsel dönüşüm hamleleriyle ilgili 124 bin 292 soru geldi. Milli Emlak ile ilgili 1485, tapu ve kadastro ile ilgili 501 bin 819, çevre şikayetleriyle ilgili 136 bin 415, mesleki hizmetlerle ilgili 4 bin 21, çevresel etki değerlendirme (ÇED) çalışmaları ile ilgili 21 bin 918, belediye ve il özel idare ile ilgili 23 bin 296, mekansal planlama ile ilgili 401, tabiat varlıklarını koruma ile ilgili 342, coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili 6 bin 740 ve TOKİ ile ilgili ise 5 bin 241 çağrıya cevap verildi.

Vatandaşlar, deprem bölgesinde hayata geçirilen yerinde dönüşüm projesiyle verilen destekler başta olmak üzere evlerinin hasar durumu ve ilerleyen süreçlerle ilgili bilgileri de ALO 181 yoluyla öğrenebiliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAMALARINDA YÜZDE 264 ARTIŞ



Kentsel dönüşümle ilgili soruları içeren çağrı sayısı 2022'ye oranla yüzde 264 artış gösterdi. Gelen çağrılarda ağırlıklı olarak "yerinde dönüşüm", "riskli yapılar", "Yarısı Bizden kampanyası", "rezerv alanlar", "kira ve faiz destekleri", "yeni kentsel dönüşüm yasası" soruları yer aldı.

Bilgi, şikayet, ihbar ve tapu randevusuna ilişkin çağrıları karşılayan ALO 181 hattı, yıl içerisinde en çok vatandaşlar tarafından bilgi edinmek için arandı. 2023'te bilgi edinmek için arayanların sayısı 722 bin 419 oldu. Şikayet ve ihbarlar çağrı operatörlerince elektronik sistem üzerinden anında bulundukları illerdeki bakanlık il müdürlüklerine iletildi.

EN ÇOK İSTANBUL'DAN SORU GELDİ



Çağrılara bölgesel olarak bakıldığında en çok çağrı yüzde 24 ile Akdeniz Bölgesi illerinden geldi. Bu bölgeyi yüzde 19 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 18 ile Marmara Bölgesi, yüzde 13 ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde 9 ile Doğu Anadolu ve Ege, yüzde 8 çağrı ile de Karadeniz Bölgesi illeri takip etti.

İl bazında ise İstanbul 141 bin 407 çağrı ile hattın en fazla arandığı il oldu. İstanbul'un ardından çağrı merkezine en fazla arama deprem bölgesi illerinden geldi.

"HER TALEBİ ÇÖZÜME ULAŞTIRANA KADAR HIZLI BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİYORUZ"



ALO 181 hattına yönelik vatandaş memnuniyeti yüzde 91'e ulaştı. Ayrıca, çevre kirliliği şikayetleri neticesinde, çevre mevzuatına aykırı işlem yaptığı belirlenen işletmelere 98 milyon 150 bin 343 idari yaptırım uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlar için çalışmaya ve vatandaşın sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin en büyük danışma hattı olan ALO 181'e gelen her bir çağrıyı dinlediklerini, tüm öneri ve talepleri titiz bir şekilde not aldıklarını kaydederek, "Oluşturulan sistemle birlikte her talebi çözüme ulaştırana kadar hızlı bir şekilde takip ediyoruz. Bu bakımdan ALO 181 Türkiye'nin en interaktif ve en çözüm üreten danışma hattı. İnşallah vatandaşımızla daha güçlü irtibatlar kurarak sorunlara hızlı bir şekilde çözüm üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.