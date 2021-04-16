16 Nisan 2021 Cuma 00:25:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 00:25:00
Çelik'ten Yunan Dışişleri Bakanı'na tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın basın toplantısındaki ifadelerine tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın basın toplantısındaki ifadelerine tepki gösterdi.
Çelik açıklamasında, "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz." ifadelerini kullandı.
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