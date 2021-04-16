Çelik'ten Yunan Dışişleri Bakanı'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın basın toplantısındaki ifadelerine tepki gösterdi.

Çelik açıklamasında, "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz." ifadelerini kullandı.