Çelik: Türkiye, ölümden kaçan mazlumlara sığınak oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'den göç dalgasına yönelik yaptığı açıklamada "Türkiye, ölümden kaçan mazlumlara sığınak oldu. Eğer Türkiye Suriyelilere kapılarını açmasaydı bu insanların hepsi öldürülecekti." ifadelerini kullandı.



Çelik: "Bugün bütün dünyanın vicdanını tek başına Türkiye üstlenmiştir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunanistan hükümetine seslenerek, "Türkiye Cumhuriyetini köşeye sıkıştırmak ya da zarar vermek için başkalarıyla kurduğunuz ittifakların, hiçbir işe yaramayacağını biz biliyoruz siz de biliyorsunuz. Sonuçta yapacağınız en sağlıklı şey, oturup Türkiye Cumhuriyeti ile kazan kazan temelinde bir anlaşmaya varmaktır." dedi.

Çelik, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili, "Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde yapılmış." diye konuştu.

CHP hakkında Sözcü Çelik, "Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar, bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hayvanları Koruma Kanunu'na dair, "Taslak haliyle bile AB standartlarının ötesinde ve üstünde. Paydaşlarla ciddi şekilde çalışılmış, iyi bir komisyon çalışması yapılmış, partimizde de iyi değerlendirilmiş bir çalışma olduğunu söyleyebilirim." dedi.