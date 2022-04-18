Çelik: Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz
Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe-Kilit Operasyonuna ilişkin, 'Burada BM'nin ilgili maddesinin bize sağladığı haklardan yararlanarak bu terörle mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Terör örgütünün yerleştiği yerler hedefte. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz. Mehmetçiğin hedefine ulaşacağından hiç kuşkumuz yok.' dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından satır başları;
Mescid-i Aksa'ya saldırıları şiddetle kınıyoruz, bu saldırılar asla kabul edilemez
Pençe-Kilit Operasyonu, terör örgütü PKK'nın hazırlıklar yapması üzerine yapılan bir harekattır
Koronavirüs salgınında Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile oyun değiştirici adımlar atıldı
"51. MADDESİNE DAYANARAK YAPIYORUZ"
(Pençe-Kilit Operasyonu) Burada BM'nin ilgili maddesinin bize sağladığı haklardan yararlanarak bu terörle mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Terör örgütünün yerleştiği yerler hedefte. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz. Mehmetçiğin hedefine ulaşacağından şüphemiz yok.
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