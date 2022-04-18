Çelik: Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Mescid-i Aksa'ya saldırıları şiddetle kınıyoruz, bu saldırılar asla kabul edilemez

Pençe-Kilit Operasyonu, terör örgütü PKK'nın hazırlıklar yapması üzerine yapılan bir harekattır

Koronavirüs salgınında Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile oyun değiştirici adımlar atıldı

"51. MADDESİNE DAYANARAK YAPIYORUZ"

(Pençe-Kilit Operasyonu) Burada BM'nin ilgili maddesinin bize sağladığı haklardan yararlanarak bu terörle mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Terör örgütünün yerleştiği yerler hedefte. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz. Mehmetçiğin hedefine ulaşacağından şüphemiz yok.

Cumhurbaşkanımız toplumun her kesimi ile bir araya geliyor