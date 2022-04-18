VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den 'Pençe-Kilit Operasyonu' paylaşımı
Çelik: Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde herhangi bir müsilaj problemi yok
Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Bakan Koca: Salgını zihnimizden çıkarma zamanı
MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür
Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında
Türkiye'de mobil internet kullanıcısı 70 milyon oldu
‘Mutluluğa kurşun sıkma' çağrısı
Atlı okçuluk nefes kesti!
Su kabakları, sanat eserine dönüşüyor
Van Gölü sahilinde 45 ton çöp
Hep yorgunum
Gala için kıyafet alışverişi
Adı henüz belli değil
Rusya nükleer silah kullanır mı?
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya devam ediyor
Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi, 6 kişi öldü
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım!
İstanbul Havalimanı'na bugüne kadar 8 milyar avro yatırım yapıldı
Athena Tapınağı'nın 'koruyucuları' 2 bin 600 yıl sonra ziyaretçilerle buluşacak
Ramazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyor
18 Nisan 2022 Pazartesi 19:04:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 19:05:00

Çelik: Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe-Kilit Operasyonuna ilişkin, 'Burada BM'nin ilgili maddesinin bize sağladığı haklardan yararlanarak bu terörle mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Terör örgütünün yerleştiği yerler hedefte. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz. Mehmetçiğin hedefine ulaşacağından hiç kuşkumuz yok.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Mescid-i Aksa'ya saldırıları şiddetle kınıyoruz, bu saldırılar asla kabul edilemez

Pençe-Kilit Operasyonu, terör örgütü PKK'nın hazırlıklar yapması üzerine yapılan bir harekattır

Koronavirüs salgınında Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile oyun değiştirici adımlar atıldı

"51. MADDESİNE DAYANARAK YAPIYORUZ"

(Pençe-Kilit Operasyonu) Burada BM'nin ilgili maddesinin bize sağladığı haklardan yararlanarak bu terörle mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Terör örgütünün yerleştiği yerler hedefte. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz. Mehmetçiğin hedefine ulaşacağından şüphemiz yok.

Cumhurbaşkanımız toplumun her kesimi ile bir araya geliyor

Etiketler : ömer çelik AK Parti Pençe-Kilit Operasyonu
Ramazan beni manevi olarak rahatlatıyor

Ramazan beni manevi olarak rahatlatıyor
En duygusal fotoğrafı

En duygusal fotoğrafı
Londra kaçamağı

Londra kaçamağı
Kadın popçulara destek oldu

Kadın popçulara destek oldu
Hayal kurarak oynadım

Hayal kurarak oynadım
6 km gelinlik yürüyüşü

6 km gelinlik yürüyüşü
Yurtdışına taşınmadım

Yurtdışına taşınmadım
Bebek göründü

Bebek göründü
Engelleri aştılar

Engelleri aştılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER