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24 Nisan 2024 Çarşamba 07:06:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 07:06:00

Caretta carettalar için 'sessizlik' uyarısı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta carettalara ev sahipliği yapıyor.

Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının çiftleşme döneminin başladığını belirtip, sessiz olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.Nesli tehlikedeki caretta carettalar, çiftleşme dönemi için Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'na gelmeye başladı. İztuzu Plajı'nda 5 ay kalacak caretta carettalar, çiftleşmenin yanında yuvalama ve kuluçka dönemlerini de geçirecek.DEKAMER görevlileri, çevresel faktörler, iklim değişikliği, sahillerin olumsuz kullanımı, ses ve ışık kirliliği gibi pek çok tehditle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının korunması için de çalışmalarını yürütüyor.DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, suyun ısınmasıyla deniz kaplumbağalarının çiftleşmek için gelmeye başladığını belirterek, "Bu dönemde carettaların rahatsız olmaması için sessiz olunması gerekiyor.Yuvalama mayıs ayı başında başlar ve ağustos başlarına kadar devam eder. Bu yuvalardan da iki aylık bir kuluçka süresinin ardından yavru çıkışı gerçekleşir.Yavru çıkışları da temmuz başında başlar, eylül sonuna kadar devam eder. Çevresel etkenler nedeniyle kıyılar kontrol altında tutulmalı. Caretta carettalar yuva yapmak için doğdukları kumsala geliyorlar" dedi.

Etiketler : muğla caretta caretta uyarı
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