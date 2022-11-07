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07 Kasım 2022 Pazartesi 15:06:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 15:06:00

Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı: Özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde "2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı da sahibi de 85 milyonun tamamıdır. Bu program ülkemizin tamamının, milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır." dedi. "Türkiye Yüzyılı'nı beraberce hayata geçireceğiz" diyen Erdoğan, "Gazete köşelerinden TV ekranlarından sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan insanımıza sürekli yapamazsınız diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı da sahibi de 85 milyonun tamamıdır. Bu program ülkemizin tamamının, milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirile 200 Köy Yaşam Merkezi açılışı münasebetiyle sizlerle birlikteyiz. 20 bin muhtarımızla Ankara'da bir araya gelmiştik. Beraber yürüdük biz bu yollarda...

Hiç şüphesiz günümüz dünyasında ilerlemenin ilk göstergelerinden biri eğitim öğretimden alınan mesafedir. Köy Yaşam Merkezlerimizi eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerimizden birisi olarak görüyorum. Merkezlerimizde sadece eğitime soluk kazandırmıyor, evlatlarımızı yarının Türkiye'sine hazırlıyoruz. Bu merkezlerde gerçekleştirilecek kurslar ile kültür ve sanat faaliyetlerinin de yeni dinamizm katacağına inanıyorum. Köy Yaşam Merkezlerimizin ülkemize milletimize köylerde bu hizmetlerden faydalanacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

ÜLKEMİZİN TAMAMININ ESERİ OLACAKTIR

Önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüyle birlikte MEB'in 100. yaşına erişeceğiz. Tarihimizin dönüm noktalarını teşkil eden yıl dönümlerine ilişkin hazırlıklara şimdiden başladık. 2023'ü her bakımdan yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı programımız bu hedefimizin adeta çatısını kurmaktır. Şimdi sıra Meclis'teki ve kabinedeki arkadaşlarımızın yer alacağı 81 vilayetimizle birlikte Türkiye Yüzyılını adım adım tuğla tuğla inşa etmeye gelmiştir. Türkiye Yüzyılı programı ülkemizin tamamının tüm fertlerinin eseri olacaktır.

Gazete köşelerinden TV ekranlarından sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan insanımıza sürekli yapamazsınız diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz. Tarih boyunca kendisine biçilen sayısız kefeni parçalamış ecdadın torunu olarak hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz.

Bugün artık krizlerden ziyade Türkiye Yüzyılından bahsedebilmemizin arkasında 20 yıllık tecrübe var. Elde ettiğimiz kazanımlar bize altın tepside sunulmadı. Ekonomisi göz dolduran Türkiye'ye bu şekilde ulaştık.

EN BÜYÜK BÜTÇE EĞİTİME AYRILDI

Türkiye'yi 4 ana sütun üzerinde inşa etme sözü vermiş ilk sıraya eğitimi almıştık. Ardına sağlık, ardından adalet ve emniyet demiştik. Bu 4 sütunun da tamamını gerçekleştirdik. Ardından ulaşım dedik. Enerji, tarım, diplomasi ve bunların hepsini teker teker hayata geçirdik. Aradan geçen 20 yıllık süre zarfında milletimize verdiğimiz her söz gibi hamdolsun bunları da hayata geçirdik. Tüm bütçelerde en büyük payı dikkat edin geldiğimizde savunmadaydı sonra birinci sıraya eğitimi öğretimi yerleştirdik. Hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı her zaman eğitime ayırdık. Eğitim bütçemizi yıllık 7,5 milyar liradan aldık, geçtiğimiz sene itibarıyla 304 milyar liraya çıkardık. Görüşmelerine devam edilen 2023 bütçesinde eğitime ayrılan kaynak ise 651 milyar lirayı bulmaktadır. Örgün eğitim çalışmalarımızla çocuk ve gençlerimize yaygın eğitimle de 85 milyona eğitim kapılarını açıyoruz.

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Köy Yaşam Merkezleri çabalarımızın bir ürünüdür. Bundan sonra da atacağımız adımlarla aile müessesini korumayı sürdüreceğiz.

Kullanılmayan köy okulu binalarımızı anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürüyoruz. Önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm köylerimizde bu merkezlerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Etiketler : Başkan Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 200 Köy Yaşam Merkezi
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