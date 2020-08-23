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23 Ağustos 2020 Pazar 18:21:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 18:41:00

Çakarlı maganda yakalandı

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Gaziosmanpaşa Başsavcılığının talimatıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan çakarlı maganda, yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Başsavcılığının talimatıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan çakarlı maganda, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkmış ve yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonucunda ekipler 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsü Büyükçekmece'de bulundu. Minibüs çekiciyle emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü.

Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Avcılar'da yakalandı.

Önceki akşam saatlerinde çakarlı minibüs sürücüsünün, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bıçakladığı görüntüler büyük tepki çekmişti. İddiaya göre, 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U., seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan Muhammed Enes U. ile Aras arasında tartışma çıktı.

SALDIRGANIN MİNİBÜSÜ, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OTOPARKINA ÇEKİLDİ

Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada Muhammed Enes U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırganın, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi.Saldırganın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonucunda ekipler 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsü Büyükçekmece'de bulundu. Minibüs çekiciyle emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü.

AVCILAR'DA YAKALANDI

Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalar yaptı. Çalışmaların ardından Muhammed Enes U. Avcılar'da tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorguya alınan şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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