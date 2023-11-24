TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi.
24 Kasım 2023 Cuma 21:19:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 21:19:00
Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika Haberleri.. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
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