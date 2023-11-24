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24 Kasım 2023 Cuma 21:19:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 21:19:00

Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi

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Son Dakika Haberleri.. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi.

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Etiketler : TBMM kabul bütçe teklifi 2024 bütçe komisyonu.
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