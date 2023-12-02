Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle gerçekleştirilememişti.