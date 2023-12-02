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02 Aralık 2023 Cumartesi 13:38:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 13:38:00

Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri

Kaynak: AA

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Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 4'ü daha fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle gerçekleştirilememişti.

Etiketler : budo fırtına sefer iptal
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