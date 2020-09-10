Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı

Bülent Arınç, kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Bülent Arınç, kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bülent Arınç, "Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir" dedi.
Arınç'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
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