VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'de 8 Rus vatandaşı hayatını kaybetti
Ülkesinin gerçek yüzünü ortaya koydu: İsrail savaş suçları için ''bebek'' yalanını kullanacak
BOTAŞ'tan "27,5 milyar dolarlık borç" iddialarına yalanlama: "Manidar ve maksatlıdır"
Bakan Yumaklı: Üreticimizin ihtiyacı olan ne varsa sağladık
İngiltere'de İsrail protestosu: BBC binasını kırmızıya boyadılar
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
14 Ekim 2023 Cumartesi 18:38:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 18:38:00

BOTAŞ'tan "27,5 milyar dolarlık borç" iddialarına yalanlama: "Manidar ve maksatlıdır"

Kaynak: AA

ABONE OL

BOTAŞ, Türkiye'nin Rusya'ya olan doğal gaz borcunun 27,5 milyar dolar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılandırılması için müzakereler yürütüldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'nin Rusya'ya olan doğal gaz borcunun 27,5 milyar dolar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılandırılması için müzakereler yürütüldüğü haberlerinin asılsız olduğunu bildirdi.

BOTAŞ'ın X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kuruluşu ulusal ve uluslararası arenada yıpratmaya ve marka değerini düşürmeye yönelik haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Söz konusu iddialara ilişkin BOTAŞ'ın yasal haklarını saklı tuttuğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Türkiye'nin, Rusya'ya olan doğal gaz borcunun 27,5 milyar dolar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılandırılması için müzakereler yürütüldüğü yönündeki asılsız ve mesnetsiz iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Türkiye Yüzyılı'nda enerjide merkez ülke olma yolunda dev yatırımların, dünya gündemine oturan ihracat anlaşmalarının hayata geçirildiği bugünlerde, ülkemizin enerjide yüz akı ve amiral gemisi niteliğindeki BOTAŞ'ın, bu gibi asılsız iddialarla gündeme getirilmesi son derece manidar ve maksatlıdır."

Etiketler : borç yapılandırma doğal gaz borcu BOTAŞ
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX