Bolu Belediyesi'nin 'yabancı' tarifesi için yürütmeyi durdurma kararı

Bolu Belediye Meclisi'nin kentte yaşayan yabancı uyruklular için belirlediği fiyat tarifesi mahkeme engeline takıldı.

Bolu İdare Mahkemesi, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verdi.