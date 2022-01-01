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01 Ocak 2022 Cumartesi 13:07:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 13:08:00

Bolu Belediyesi'nin 'yabancı' tarifesi için yürütmeyi durdurma kararı

Kaynak: TRT Haber

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Bolu'da, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Bolu Belediye Meclisi'nin kentte yaşayan yabancı uyruklular için belirlediği fiyat tarifesi mahkeme engeline takıldı.

Bolu İdare Mahkemesi, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Etiketler : bolu belediye meclisi yabancı uyruklu fiyat tarifesi
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